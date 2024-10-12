Terör devleti İsrail'den Beyrut'un kuzeyinde ve güneyinde çifte saldırı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Beyrut'un kuzeyinde ve güneyinde düzenlediği iki ayrı saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan'ın kuzeyinde ve güneyinde katliam

İsrail, Lübnan'daki yoğun bombardımanına devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin başkent Beyrut'un güneyinde ve kuzeyinde saldırılar düzenlediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Beyrut'un kuzeyinde yer alan Maaysrah köyüne düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Başkentin güneyindeki Chouf bölgesinde yer alan Barja köyünde düzenlenen saldırıda ise 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'den Lübnan'ın güneyine tahliye emri

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 23 köyün sakinlerine Awali Nehri'nin kuzeyindeki bölgelere tahliye emri verildiği bildirildi. Açıklamada, bölge sakinlerinin güvenliği için tahliyelerin gerekli olduğu belirtilirken, Hizbullah'ın silahları gizlemek ve İsrail'e saldırılar düzenlemek için bu bölgeleri kullandığı iddia edildi.







