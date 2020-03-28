Teşekkürler Türkiye: Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor, İtalya seni seviyor

Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadelesini sürdüren Türkiye bir yandan da diğer ülkelere yardımcı olmaya çalışıyor.

Türk Kızılayı’nın tıbbi malzeme yardımları, salgının en fazla etkilediği ülkelerden İtalya’ya ulaştı. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Başkanı Francesco Rocca, Türk Kızılayının yardımlarının Roma’ya ulaştığını duyurdu. Rocca yaptığı paylaşımda “Türk Kızılayı gönüllülerine ve Türkiye’ye teşekkürler” ifadelerini kullandı. AB üyesi olmasına rağmen AB ülkeleri tarafından adeta kaderine terk edilen İtalyanlar sosyal medya üzerinen Türkiye’ye şükranlarını sundu.

İTALYA SENİ SEVİYOR

İtalyanlar, “Türkiye’nin cömertçe bağışladığı bir sürü koruyucu cihaz bu gece geldi. Kızılay gönüllülerimizde. Türk kardeşlerimize çok teşekkürler”, “Kızılay Türkiye’den ülkemizin kırmızı bölgelerine tıbbi malzeme gönderiyor. Gösterdikleri büyük dayanışmadan dolayı Türkiye’ye teşekkürler”, “Türkiye’ye insani yardım için çok teşekkür ederim. İtalya seni seviyor. Birlikte başaracağız” mesajlarını sıklıkla paylaştılar.

GERÇEK DOST BELLİ OLUYOR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Macaristan’a, Türkiye’nin de üyeleri arasında yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) ülkelerinden ve Çin’den yardım geldiğini söyledi. Salgınla mücadelede AB’nin yetersiz kaldığına dikkati çeken Orban, ‘’Çin’den yardım aldık ve Macaristan’ın gözlemci üyesi olduğu Türk Konseyinden Macaristan’a yardım etmelerini istedik ve aldık da” dedi.

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