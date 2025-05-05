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Trump bir kez daha başkan olmayacağını açıkladı: Başkanlık için 2 isim verdi

Trump bir kez daha başkan olmayacağını açıkladı: Başkanlık için 2 isim verdi

07:445/05/2025, Pazartesi
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemin sonunda Beyaz Saray'daki görevini "devredeceğini" belirterek, üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili söylentileri sonlandırdı.

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, başkanlığının ikinci döneminin sonunda görev süresini uzatmayı düşünmediğini net şekilde ifade etti.


ABD Başkanı olarak ikinci 4 yıllık görevinin ilk 100 gününü geçen günlerde tamamlayan Trump, "8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm" dedi.


"4 harika yıl geçirmek ve bunu ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçiye devretmek istiyorum" diyen Trump, Cumhuriyetçi Partinin, bayrağı taşıyabilecek başka isimleri de barındırdığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun isimlerini zikretti.


Trump, ABD'de bir kişinin iki dönemden fazla başkan olamayacağı kuralına atıfta bulunarak, bunun anayasaya uygun olup olmadığını "bilmediğini" söyledi.


Bununla birlikte, "Diğerleri 'yazılı oy kullanabilirsiniz' diyor" ifadesini kullanan Trump, mart ayında, üçüncü kez adaylık düşüncesinin "şaka olmadığını" ve ​​müttefiklerinden tekrar aday olması için "güçlü teklifler" aldığını söylemişti.


ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez" ifadesi yer alıyor.


Öte yandan, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatonun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteği ile bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.

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