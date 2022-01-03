Dünya Ünlü oyuncunun Filistine destek paylaşımı İsraili rahatsız etti Antisemitist suçlaması
AMERİKA SOSYAL MEDYA

Ünlü oyuncunun Filistin'e destek paylaşımı İsrail'i rahatsız etti: Antisemitist suçlaması

Aktivistliği ile de öne çıkan dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve model Emma Watson, Instagram hesabı üzerinden Filistin'e destek paylaşımı yaptı. Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle tanınan Watson'ın paylaşımı yüz binlerce kullanıcı tarafından beğeni alırken İsrailli bir bürokrat ise oyuncuyu 'antisemitist' (Yahudi karşıtı) ilan etti.

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Ünlü oyuncunun Filistine destek paylaşımı İsraili rahatsız etti: Antisemitist suçlaması
Emma Watson

Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteri sayesinde küçük yaşlarından itibaren dünya genelinde tanınan ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson, bugün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

Son yıllarda aktivistliği ile de öne çıkan Watson'ın Filistin'e destek için yaptığı paylaşımında "Dayanışma bir fiildir"başlıklı alıntı yazı yer alıyor.

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'DAYANIŞMA; ACIMIZ AYNI OLDUĞU İÇİN DEĞİLDİR'

Yazının tamamı şöyle:

  • "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır."

İSRAİLLİ BÜROKRATTAN 'ANTİSEMİTİST' SUÇLAMASI

Ünlü oyuncunun yüz binlerce beğeni on binlerce yorum alan Filistin'e destek paylaşımı, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı ise rahatsız etti. Danon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Watson'ı 'antisemitist' (Yahudi karşıtı) ilan etti.

Emma Watson'ın paylaşımı
Emma Watson'ın paylaşımı

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