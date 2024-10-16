Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vaşington'da ABD Donanmasına ait savaş uçağı düştü: Mürettebatın durumu bilinmiyor

Vaşington'da ABD Donanmasına ait savaş uçağı düştü: Mürettebatın durumu bilinmiyor

21:1216/10/2024, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
EA-18G Growler tipi savaş uçağı (Foto: Arşiv)
EA-18G Growler tipi savaş uçağı (Foto: Arşiv)

ABD'de donanmaya ait savaş uçağı düştü. Vaşington eyaletinde meydana gelen kazada EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü. Kaza sonucu uçakta bulunan iki mürettebatın durumunun bilinmediği açıklandı.

ABD'nin Vaşington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir” ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.



#Savaş Uçağı
#ABD
#Vaşington

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?