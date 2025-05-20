Venezuela komşu ülke Kolombiya ile tüm uçuşları durdurdu

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, Kolombiya'dan ülkeye çok sayıda paralı askerin giriş yaptığını ve bu nedenle 25 Mayıs'ta düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde bir dizi tedbir kararı aldıklarını belirtti. Cabello, 17'si yabancı toplam 38 kişinin gözaltına alındığını, yakalananlar arasında Kolombiya, Meksika ve Ukrayna uyruklu kişilerin bulunduğunu bildirdi.