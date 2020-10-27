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Dünya Yunan donanmasının içler acısı hali Mayın avlanma gemisi aldığı bir darbe ile paramparça oldu
AVRUPA

Yunan donanmasının içler acısı hali: Mayın avlanma gemisi aldığı bir darbe ile paramparça oldu

Yunan Donanmasına ait Hunt sınıfı M-63 Kallisto mayın avlama gemis,Pire Limanı açıklarında konteyner gemisi ile çarpışıp ikiye bölündü. Geminin kaza anında parçalanması Yunan donanmasının güçsüzlüğünü gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Yunan mayın avlanma gemisi aldığı darbe ile ikiye bölündü.
Yunan mayın avlanma gemisi aldığı darbe ile ikiye bölündü.

Yunan Donanmasına ait Hunt sınıfı mayın avlama gemisi HS Kallisto (M63), Pire Limanı açıklarında Portekiz bandıralı ticaret gemisi "Maersk Launceston" ile çarpıştı.

Yunan gemisi çarpışmanın ardından ikiye bölündü. Geminin çarpışmadan sonra ikiye bölünmesi Yunan donanmasının güçsüzlüğünü gözler önüne serdi.

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KAZA NEDENİ SORUŞTURULUYOR

Donanma gemisinin ağır hasar alarak yan yattığı kaza sonrası bölgeye gönderilen römorkörün gemiyi çekmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

"Kallisto" adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise buradan diğer bir askeri gemiye taşındığı belirtildi.

Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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AĞIR HASAR ALDI

Kallisto’nun ağır hasar aldığı kaza sonrası bölgeye gönderilen römorkör gemiyi çekmek için çalışmalara başladı.

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