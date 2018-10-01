Dünya Yunan polisinden insanlık suçu
AVRUPA

Yunan polisinden insanlık suçu

Yunan polisi insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a geçiş yapan Pakistanlı sığınmacılar önce Yunan polisi tarafından darp edildi, sonra kıyafetleri alınarak Edirne'ye gönderildi. 8 Pakistanlı göçmene Türk güvenlik güçleri sahip çıktı.

Haber Merkezi DHA
Yunan polisin tarafından darp edilen ve kıyafetleri alınan göçmenlere jandarma sahip çıktı.
Yunan polisin tarafından darp edilen ve kıyafetleri alınan göçmenlere jandarma sahip çıktı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'deki devriye sırasında üzerlerinde sadece iç çamaşırları bulunan bir grup gördü.

Gözaltına alının grubun yapılan araştırmasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen 8 Pakistanlı olduğu belirlendi.

"Yunan polisi darp etti, kıyafetlerine kadar aldı"

Göçmenler ifadelerinde, Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra darp edildiklerin, üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarılarak, Türkiye'ye geri gönderildiklerini bildirdi. Jandarma üzerlerine kıyafet giydirdiği göçmenleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim etti.

Bu arada da Yunanistan'ın son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 göçmeni 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği tespit edilmişti.

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