Yunanistan çocukların internetini kesecek: Sosyal medya dünya ile iletişimlerini koparıyor

"Bu süreçte fark ediyoruz ki çok sayıda çocuk ve ergen ciddi psikolojik sorunlara sahip oluyor. Kızlarda farklı, erkeklerde farklı sorunlar oluşuyor. Depresyon, sosyal izolasyon, dikkat eksikliği gibi sorunlar eğitimcilerimizin bize aktardığı (internet ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle) en sık görülen sorunlar arasında."