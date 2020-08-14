Yunanistan eski Başbakanı Çipras: Mısır ile yaptığımız anlaşma ile Türkiye'ye istediği şeyi verdik

Türkiye'nin diplomatik görüşmelere kapı aralamasının ardından Mısır ile MEB anlaşması imzalayan Atina hükümeti eleştirilerin odağı haline geldi.

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile imzalanan anlaşmanın Yunanistan'ın argümanlarını zayıflattığını söyledi.

“Bu anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı. Türkiye’ye istediği şeyi verdik" diyen Çipras, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin uzun yıllardır kırmızı çizgisi 28. meridyendi. Mısır ile imzalanan anlaşmada sınır tam 28. meridyen öncesi. Bu durum fiili olarak Yunanistan’ın 28. meridyenin doğusunu Türk iddialarına teslim ettiği izlenimini oluşturuyor. Oruç Reis’in NAVTEX ilan ettiği bölge bunun teyidi"

CİHAT YAYCI'DAN ÇARPICI TESPİT

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, geçtiğimiz günlerde Mısır-Yunanistan anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan Mısır ile andlaşma yapmak uğruna Rodos, Girit adaları için ön gördüğü MEB alanından yüzde 50 vazgeçmiştir. Bu durum esasen Yunanistan tezlerinin çöküşü anlamına gelir. Zira Yunanistan’ın başından beri iddia ettiği adaların ana karalar kadar deniz yetki alanı olduğu tezini kendi elleri ile çürütmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

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