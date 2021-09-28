Dünya Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı
AVRUPA

Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı

Fransa ile Yunanistan arasında savunma anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Yunanistan, Fransa’dan 3 adet fırkateyn ve 6 adet Rafale savaş uçağı alacak. Düzenlenen törende konuşan Macron, "Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için iş birliği yapmamız gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

SAVUNMA ANLAŞMASI

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, bir savunma anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

NELER SATILDI?

Varılan anlaşma kapsamında, Yunanistan, fazladan bir tane satın alma opsiyonlu üç yeni Belharra fırkateyni ve 6 adet Rafale savaş uçağı alacak.

YUNANİSTAN'A KORUMA

Düzenlenen toplantıda konuşan Macron, "Yunanistan’a saldırılması durumunda Yunanistan’ı korumak için mutlaka iş birliği yapmalıyız" dedi. Yunanistan Başbakanı ise "Bu, onlarca yıl bizi birbirimize bağlayacak" ifadesini kullandı.

"ENGEL OLAMAYACAK"

Fransa'nın ABD, Avustralya ve Britanya ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan AUKUS anlaşmasına da değinen Macron, "Asya Pasifik stratejimize engel olmayacak" şeklinde konuştu.

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