Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunanistanda matem çanları çalıyor Bayraklar yarıya indirildi
AVRUPA

Yunanistan’da matem çanları çalıyor: Bayraklar yarıya indirildi

86 yıl sonra Ayasofya’nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya’ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi İHA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılı sonra ilk cuma namazı kılındı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılı sonra ilk cuma namazı kılındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan’da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
OYNAT 02:51
Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi
DÜNYA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi

'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum, başardık
GÜNDEM
'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum, başardık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım
GÜNDEM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak
GÜNDEM
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak
Abone Ol Google News
Ayasofyada dikkat çeken an

Ayasofya'da dikkat çeken an

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı.
Aklım İstanbuldane yapayım

Aklım İstanbul'da
ne yapayım

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü.
86 yıllıkhasret bitiyor

86 yıllık
hasret bitiyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeniden ibadete açıldı.
Ayasofya'da<br>tarihi anlar

Ayasofya'da
tarihi anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti.
Kalbim pıt pıt atıyor

Kalbim pıt pıt atıyor

​O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum.
"Allahu Ekber Kebira"

"Allahu Ekber Kebira"

​Gençler tekbirler getirerek namazın kılınacağı alana doğru ilerliyor.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Dünyanın gözü Ayasofya'da

Dünyanın gözü Ayasofya'da

​Ayasofya'da ilk cuma namazına yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.

Girişler durduruldu

Girişler durduruldu

Ayasofya Camii çevresinde namaz kılma alanları doldu.

Türkiye'nin<br>pozitif oranı

Türkiye'nin
pozitif oranı

​Sağlık Bakanı Koca, dikkat çeken rakamları açıklayıp uyardı.
Ayasofya'dan<br>ilk kare

Ayasofya'dan
ilk kare

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.
Transfer<br>formülü bulundu

Transfer
formülü bulundu

​Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı.

Bu sabah İstanbul

Bu sabah İstanbul

Vatandaşlar ​Ayasofya Camii'ne akın ediyor.

Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.