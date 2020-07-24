Yunanistan’da matem çanları çalıyor: Bayraklar yarıya indirildi

Teknoloji

Milli 5G altyapısı ile ilk arama gerçekleşti

Milli 5G altyapısıyla ilk aramanın gerçekleştirildiği "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Çalıştayı"na katılan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz" dedi. Başkan Ulak'ın da projeye dahil olduğunun müjdesini verdi. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da 2 yıl önce başlatılan çalışmanın çıktılarının 2021'den itibaren kullanıma alınacağını söyledi.