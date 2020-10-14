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Dünya Yunanistanda terör örgütü ilan edilen Altın Şafak Partisinin yöneticilerine hapis cezası
AVRUPA

Yunanistan'da terör örgütü ilan edilen Altın Şafak Partisi'nin yöneticilerine hapis cezası

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu "suç örgütü yönetmekten" 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Parti üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi. Öte yandan ceza alanlar arasında Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtan eski milletvekili Ioannis Lagos da bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi, karar duruşmasında "suç örgütü yönettiklerine ve bu örgütün mensubu olduklarına" hükmedilen Altın Şafak Partisinin lider kadrosu ve üyelerine verilen cezaları açıkladı. Partinin lideri Mihaloliakos ve diğer yöneticileri Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas, 13'er yıl hapis cezası aldı.

Parti üyesine cinayetten müebbet

Artemis Matheopulos'a da "suç örgütü yönetmek" suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, davada yargılanan diğer sanıklar ise "suç örgütüne üye olmak" suçundan 5 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı. Parti üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Yunan mahkemesi: Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi suç örgütü
DÜNYA
Yunan mahkemesi: Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi suç örgütü

Suç örgütü ilan edilmişti

Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından geçen çarşamba Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti. Atina'nın Keratsini semtinde 2013'te sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, şarkıcı Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı.

Yunanistan’da aşırı sağcılar toplantı bastı
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Yunanistan’da aşırı sağcılar toplantı bastı
Yunanistan'da Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) tarafından gerçekleştirilen panel, aşırı sağcı Altın Şafak partisi üyeleri tarafından basıldı.

  • Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
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Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.

Yönetici kadrosunda Türk bayrağını yırtan Lagos da var

Ceza alanlar arasında bulunan eski Altın Şafak milletvekili Lagos, ocakta Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtmıştı. Altın Şafak Partisi'nden 2019'da AP milletvekilliğine seçildikten sonra bu partiden istifa eden Lagos, "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle şimdiye kadar 2 kez tutuklanmış ve ceza almıştı.

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