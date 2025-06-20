E-OKUL VBS KARNE NOTU SORGULAMA 2025: Eğitimde sezon sona erdi! İşte karne notları ve takdir teşekkür sorgulama eOkul giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-Okul VBS sistemine giriş işlemleri devam ediyor. Zaman zaman kolay zaman zaman ise zor geçen koca bir yılın ardından milyonlarca öğrenci karne heyecanını 20 Haziran günü aileleriyle birlikte yaşayacak. Yıl sonu karnelerine kavuşacak olan öğrenciler notlarını eokul vbs sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. E-Okul girişi yaparak yıl sonu karne takdir teşekkür belgelerini sorgulamak için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. İşte 2025 E-Okul giriş ekranı.





2024-2025 EĞİTİM YILI 20 HAZİRAN'DA VERİLECEK KARNELER İLE SONA ERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takviminde de yer aldığı gibi okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık yirmi milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

Hem öğrenciler hem de veliler yıl sonunda öğrencilere verilecek olan karneleri eOkul vbs sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Takdir-Teşekkür belgeleri de sistemde yer alacak.

EOKUL VBS GİRİŞİ İLE KARNELER NASIL SORGULANIR?

Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden olarak paylaşılmaktadır. Tüm öğrenciler karnelere E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilmektedir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de E Okul VBS giriş üzerinden erişebilmektedir.

2025-2026 EĞİTİM SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

İLK YARIYIL VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ