1 milyon yazılımcı projesi: Tarihi istihdam hamlesi

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde stratejik rol oynacak olan yerli yazılımcı istihdamı için hayati önemdeki Milyon Yazılımcı Projesi tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek” çağrısı yaptı.

GENÇLERE PARLAK GELECEK

Albayrak, Twitter hesabından “1 Milyon Yazılımcı Projesi”ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Projenin kendilerini heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, “Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak” dedi. Türkiye’nin 140 bin yazılımcı kaynağı olduğunu ve bu alanda ara eleman açığına dikkat çeken Albayrak, “Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. Proje, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek ve yazılımcıların daha üretken çalışmasına imkan tanıyacak.”

SEKTÖR İÇİN MİLAT NİTELİĞİNDE

Gönül Kamalı

Başlatılan kalkınma hareketinin Türk yazılım sanayi için bir milat olduğunu söyleyen Yazılım Sanayicileri Derneği(YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, yazılımın stratejik olarak konumlandırılması doğru bir hamle olduğunu vurguladı. Eylem planında üzerlerine düşecek her türlü sorumluluğa hazır oldukları bilgisini veren Kamalı, “Sektör hızla büyüdüğü için eleman açığımız artıyor. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

REKLAM

BAŞARIRSAK GLOBAL MERKEZ OLURUZ

Fotoğraf: Arşiv

“Beyin göçünün de önüne geçmek için yazılım sektörüne özel bir önem verilmesi gerekiyor” diyen Gönül Kamalı, başlatılan programın başarılı bir şekilde yürütülmesi durumunda Türkiye’nin bir yazılım merkezi olmasının önünün açılacağını söyledi. Daha önce turizm gibi bazı sektörler için özel olarak verilen desteklerin yazılım sektörü için de verilmesi gerektiğini belirten Kamalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzde büyüme potansiyeli çok yüksek olan ancak yeterli sermaye birikimine sahip olmadığı için bir türlü atılım gerçekleştiremeyen çok sayıda şirket var. Eğer yazılım sektörü oyuncularının önündeki engeller ortadan kaldırılır ve desteklenirse Türkiye ilk olarak bölgesinin ardından da çok geniş bir coğrafyanın yazılım merkezi olabilir.”

EĞİTİM HEMEN BAŞLIYOR

Bakan Albayrak, bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, “Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100’ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek” diye konuştu.