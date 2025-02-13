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54 Afrika ülkesi ticaret için İstanbul'da

54 Afrika ülkesi ticaret için İstanbul'da

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Afrika'nın 54 ülkesinden 1.500'den fazla iş insanını ağırlayan forum, ticari ilişkileri derinleştirmeye odaklanıyor.
Afrika'nın 54 ülkesinden 1.500'den fazla iş insanını ağırlayan forum, ticari ilişkileri derinleştirmeye odaklanıyor.

Türk KOBİ'ler ile Afrikalı iş insanlarını ve alım gruplarını bir araya getiren ve bu yıl 'Afrika ile Güçlü İş Birlikleri, Sürdürülebilir Gelecek' temasıyla düzenlenen 12'nci Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu, dün İstanbul’da başladı. Afrika'nın 54 ülkesinden 1.500'den fazla iş insanını ağırlayan forum, ticari ilişkileri derinleştirmeye odaklanıyor.


37 MİLYAR DOLARLIK TİCARETE ULAŞTIK

Organizasyonun açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye ile Afrika arasında son 20 yılda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Uçarmak, son 6-7 yılda Afrika'nın GSYH'sinin iki kat arttığını kaydederek, “2003 yılında Afrika ile yaklaşık 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahipken bugün 37 milyar dolara geldik” diye konuştu. Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sabil de iş birliği çağrısında bulundu. Sabil, şunları kaydetti: “Türkiye ile tarımda önemli iş birliklerine imza atabiliriz. Gıda güvenliğini sağlamak için Sudan'daki geniş araziler ve verimli topraklardan faydalanabiliriz. Bunun yanında eğitim, bankacılık, sağlık ve teknoloji açısından da Türkiye'den istifade edebiliriz.”


#Ekonomi
#ticaret
#Afrika

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