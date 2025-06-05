813 ton atığı dönüştüren Orge Elektrik'ten ekonomiye 5,3 milyon lira katkı

2012 yılından bu yana halka açık bir borsa şirketi olarak faaliyetlerini kurumsal yönetim, sürdürebilirlik ve sosyal sorumluluk yaklaşımlarının evrensel ölçütlerine uygun olarak sürdüren; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına mühendislik ve inşaat faaliyetlerine ilişkin SASB Standartlarına tam uyum sağlama amacında olan Orge Elektrik, faaliyetlerinin temel sarf malzemesi olan kablo, bakır, alüminyum, demir, plastik boru, kablo makarası gibi hurda atıklarını dönüştürüyor. Geçtiğimiz yıl 117 ton atığı ekonomiye kazandıran şirket 2015’ten bugüne toplam 813 ton atığın geri dönüşümünü sağladı. Böylece atıklardan yalnızca 2024 yılında 5,3 milyon TL tutarında ekonomik değer yaratmış oldu.

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz

GEÇEN YIL 117 TON DÖNÜŞTÜ

Küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde yoğunlaşarak gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalıştıklarının altını çizen Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz , “ORGE olarak çeyrek asrı geride bıraktık. Bu süre zarfından birçok ilke imza atarak sektörümüzde öncü olduk. Daha yaşanabilir bir dünya için 2015’te devreye aldığımız Orge Geri Dönüşüm Programımız da yine sektörümüzde örnek projelerden biri oldu” dedi. Faaliyetleri sırasında temel sarf malzemelerinden kablo, plastik boru, kablo makarası vb. kaynaklı hurda atıklar oluştuğunu, kablo örneğinde; sektör ortalamalarına göre ince çaplı kablolarda %4’e, kalın çaplı kablolarda %2’e ulaşan oranlarda hurda oluşumu söz konusu olduğunu aktardı. Bu proje kapsamında 2015-2024 yılları arasında toplam 813 ton atığı geri dönüştürdüklerinin bilgisini veren Gündüz, “2024 yılında 68 tonu kablo kaynaklı 117 tonun üstünde atığın geri dönüşümünü gerçekleştirdik” diye konuştu.

Elektrik kablosu atıklarının başlıca, bakır (%58.3), polivinil klorür (PVC) (%19.9) ve polietilen (PE) (%16) içerdiğini, daha küçük miktarlarda, polikarbonat (%2.9), silikon kauçuk (%1.6), çelik (%1.4) ve pamuk kordon gibi diğer malzemelerin (%0.4) bulunduğunu aktaran Gündüz, kablo ayrıştırıcı makineler ile saatte 500-1000 kg kablo işlenebilmekte olduğu ve sıralama yapıldıktan sonra işlenecek metal bakır tanecikleri, atık tel ve kabloların ton başına genellikle yaklaşık % 40 oranında bakır miktarının korunabilmesine imkan sağladığını söyledi.

SEKTÖR GERİ DÖNÜŞÜMÜ BENİMSEDİ

Ülkemizde atıkların yüzde 90’ının depolama alanlarına (vahşi yani izinsiz, doğaya ya da izinli düzenli depolama sahalarına) yüzde 10’unun da geri dönüşüm tesislerine gittiğini aktaran Gündüz, inşaat sektöründe farkındalığın daha yüksek olduğunu ifade etti. Bu sayede önemli miktarda atığın çevreye vermesi muhtemel zararları önlerken aynı zamanda olası bertaraf maliyetlerinin de azaldığını söyleyen Gündüz “Bu işi daha organize, disiplinli, sürekli ve profesyonel şekilde yürüterek sektörümüzde öne çıktığımızı söyleyebilirim” dedi.

GELECEK GÜNEŞ ENERJİSİNDE

Güneş enerjisi sistemleri ve bu alandaki en yeni teknolojileri de takip ettiklerini kaydeden Gündüz, “Yenilenebilir enerji alanında yatırımların hızlandırılması, mevcut kapasitede yenilenebilir enerjinin payının hızla artırılması ve bu alana yönelik teşviklerin iyileştirilmesi hem ülkemiz hem de dünya için hayati önem arz ediyor. Gelecek bu yönde şekillenecek. Biz de hem üzerimize düşeni yapmak, hem de gelecekte yerimizi almak üzere ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEF VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI

Sıfır Atık Projesi’ne ek olarak imalatlarda kullanılan ürünlerin önemli bölümünün geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşmasını hedeflediklerini anlatan Gündüz, “Böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanmış olacağız. İşverenler ve tedarikçilerimiz ile koordinasyon içerisinde, imalatlarımızda kullanılan ürünlerin önemli bölümünün geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşması hedefimiz bulunuyor” dedi.