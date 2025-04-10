ABD İran bağlantılı 5 kuruluşa yaptırım uyguladı

ABD

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ve kişiye, İran Atom Enerjisi Kurumuna (AEOI) bağlı İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi (TESA) de dahil olmak üzere, ülkenin nükleer programını yöneten ve denetleyen kurumları desteklediklerinden dolayı yaptırım uygulandığı bildirildi.