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ABD İran bağlantılı 5 kuruluşa yaptırım uyguladı

ABD İran bağlantılı 5 kuruluşa yaptırım uyguladı

10:4010/04/2025, Perşembe
AA
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ABD İran'a yaptırımlara devam ediyor.
ABD İran'a yaptırımlara devam ediyor.

ABD yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetlerine destek verdikleri gerekçesiyle İran merkezli beş kuruluş ile bir kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD
Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ve kişiye, İran Atom Enerjisi Kurumuna (AEOI) bağlı İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi (TESA) de dahil olmak üzere, ülkenin nükleer programını yöneten ve denetleyen kurumları desteklediklerinden dolayı yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Thorium Power Company" (TPC), "Pars Reactors Construction and Development Company" (Satra Pars), "Azarab Industries Co."nun (Azarab), doğrudan veya dolaylı olarak AEOI'ye ait olmaları nedeniyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

İran merkezli "Atbin Ista Technical and Engineering Company"nin (AIT) ise TESA'yı desteklediği kaydedilen açıklamada, hem şirkete hem de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Majid Mosallat'a yaptırım uygulanacağı aktarıldı.


Açıklamada, "Pegah Aluminum Arak Company"nin (Pegah) de TESA için alüminyum ürünler ürettiği gerekçesiyle listeye alındığı ifade edildi.




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