Trump'ın yeni vergi kararı ABD borsalarını yükseltti

Nasdaq Composite endeksi 1.229,20 puan artarak yüzde 8,04'lük bir yükselişle 16.497,11 seviyesine çıktı. S&P 500 endeksi 321,89 puan kazanarak yüzde 6,46 yükseldi ve 5.304,66 puana ulaştı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 2.169,93 puanlık artışla yüzde 5,76 değer kazandı ve 39.801,82 seviyesine yükseldi.