Trump'ın yeni vergi kararı ABD borsalarını yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi kararının ardından ABD borsaları yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine 90 gün süreyle ara verilmesi kararının ardından ABD borsalarının yükseldiği bildirildi.
Nasdaq Composite endeksi 1.229,20 puan artarak yüzde 8,04'lük bir yükselişle 16.497,11 seviyesine çıktı. S&P 500 endeksi 321,89 puan kazanarak yüzde 6,46 yükseldi ve 5.304,66 puana ulaştı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 2.169,93 puanlık artışla yüzde 5,76 değer kazandı ve 39.801,82 seviyesine yükseldi.