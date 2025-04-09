ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri küresel piyasaları olumsuz etkilerken, yatırımcılar devlet tahvilleri ve altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Olası resesyon korkusu, küresel finans piyasalarında dalgalanmalara neden olurken ham petrol fiyatlarının 64.72 dolara gerileyerek Ağustos 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördüğü belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri OPEC+, üretimi artırma planlarını duyurdu. Grup, Mayıs ayında günlük 411 bin varil petrolü piyasaya sürmeyi planladığını ve bu rakamın önceki 135 bin varillik artış planının üç katı seviyesinde olduğunu ifade etti. Peki Brent petrolün düşmesi hangi sektörleri etkiler? Petrol fiyatlarının düşmesi, genel olarak dolar, altın ve akaryakıt fiyatlarını şu şekilde etkileyebilir:

Petrolün düşmesi akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiler?

Doğrudan etki: Petrol fiyatı, akaryakıt ürünlerinin (benzin, motorin vb.) üretim maliyetinin ana belirleyicisidir. Petrol düştükçe, rafineri ürünleri de ucuzlar.

Kur ve vergi sistemi (ÖTV, KDV) de fiyatları etkiler. Eğer döviz sabit kalırsa, petrol düştüğünde pompaya da indirim gelir. Ancak dolar artarsa bu etki sınırlanabilir.

Petrolün düşmesi doları nasıl etkiler?

Küresel piyasalarda, petrol genelde dolar cinsinden fiyatlandığı için petrol fiyatı düştüğünde, doların değer kazanması mümkün olabilir. Bunun nedeni, petrol ithalatçısı ülkelerin daha az dolara ihtiyaç duyması ve talebin azalmasıdır. Ancak doların yönü sadece petrolle belirlenmez. ABD faiz politikaları, enflasyon, jeopolitik riskler gibi birçok unsurla şekillenir.

Petrol fiyatlarının düşmesi altını nasıl etkiler?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, genel olarak enflasyon beklentilerini de düşürebilir. Enflasyon riski azaldıkça altın talebi gerileyebilir ve fiyatı düşebilir.

Petrol fiyatlarının düşmesi ekonomik yavaşlama sinyali veriyorsa, yatırımcılar riskten kaçmak için altına yönelebilir ve bu da fiyatları yukarı çekebilir. Bu durumda altın yükselir.

Kıdemli teknik analist Jim Wyckoff da yakın vadede daha düşük petrol fiyatları görmeyi bekliyor. Bu da parlak metal fiyatlarını etkileyebilir. Bu bağlamda analist, şunları söylüyor: Durgunluk endişeleri üzerine, ham petrol fiyatları düşüş eğiliminde. Petrol fiyatları istikrar kazanana ve düşüş trendi sona erene kadar altın muhtemelen takip edecek. Tarihsel olarak yüksek enflasyon metalleri destekleyici ancak şu anda metallere yönelik durgunluk ve düşük tüketici ve ticari talep korkuları, yükseliş yönlerini gölgede bırakıyor. Petrol fiyatları istikrar kazandığında, altın traderları jeopolitik, enflasyon ve merkez bankası politikaları dâhil ekonomik veriler gibi diğer temellere odaklanacaklar.

Petrol fiyatlarının düşmesi borsayı nasıl etkiler?