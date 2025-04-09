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Trump el yükseltti: Çin'e yüzde 125'lik gümrük vergisi

Trump el yükseltti: Çin'e yüzde 125'lik gümrük vergisi

20:259/04/2025, Wednesday
G: 9/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Trump ile Çin Devlet Başkanı Cinping (Foto: Arşiv)
Trump ile Çin Devlet Başkanı Cinping (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükselteceğini açıkladı. Çin, bugün, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125'e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD ile Çin arasındaki 'ticaret' savaşının kronolojisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak.

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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