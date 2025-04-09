Husiler'den İsrail ve ABD hedeflerine İHA'lı operasyon

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentinde bir askeri hedefi ve Kızıldeniz 'de ABD savaş gemileri ni vurduklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, " İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesinde (Tel Aviv) İsrail'e ait bir askeri hedefi 'Yafa tipi' insansız hava aracıyla vurduklarını " belirtti.

"Operasyonlar sürecek"

Seri ayrıca, Kızıldeniz'in kuzeyinde USS Truman uçak gemisi başta olmak üzere ABD'ye ait savaş gemilerinin çok sayıda İHA ile hedef alındığını ifade etti.

Açıklamada, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistin halkına destek ve Yemen'e yönelik Amerikan saldırganlığına karşılık olarak operasyonların süreceği" vurgulandı.

Seri daha önceki açıklamasında, ABD'nin dün Yemen'e düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu ve sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü ifade etmişti.

Seri, sabah saatlerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini, bunun son 10 günde düşürülen üçüncü MQ-9 olduğunu belirtmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri MQ-9 İHA sayısının 18'e yükseldiğini söylemişti.

Yemen'e hava saldırıları

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.







