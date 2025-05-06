Altın yatırımında e-ticaret dönemi

Yılbaşından bugüne yaklaşık yüzde 25 yükselen gram altında vatandaşın tercihi, e-ticaret siteleri olmaya başladı. Piyasaya göre biraz daha pahalı satılsa da pazaryerlerinden taksitle almak birçok kişiye cazip geliyor. Gram, çeyrek ve tam altının yanında bilezik, kolye ve Trabzon burmasını bile burada bulabilirsiniz. Yaz aylarında oğlunu evlendirecek, yakınına çeyrek takacak, altın günü yapacak olan şimdiden sipariş verip kenara atıyor. Ülkemizde 3 bin 500 tona yakın yastıkaltı altın bulunuyor ve yatırım araştırmalarında da tüketicinin ilk tercihi olarak görülüyor.





YÜKSEK KREDİ FAİZİNE KARŞI ÇÖZÜM PAZAR YERİNDE

Okuduğumuz yorumların çoğunda gümüş veya altın gibi madenlerin yatırım amaçlı sipariş edildiğini görüyoruz. Son dönemde borsa, döviz, kripto parada uzmanlaşan Ayşe Teyze, altın konusunda da en avantajlı yolları araştırıp bulmuş gibi görünüyor. Şirketler, yüksek faiz nedeniyle yatırım yapmak için uygun finansmana ulaşamazken; vatandaş tüketici kredisine alternatif olarak online altın alışverişini keşfetmiş. Birçok platformdaki değerlendirmede altının nakde çevrildiğini okuyoruz.





KAMPANYALAR TÜKETİCİYİ ÖZENDİRİYOR

İhtiyaç kredisi faizleri aylık yüzde 6’ya dayanmışken ‘Altını taksitle alıp, bozdurdum borcumu kapattım’, ‘Yüksek faizle kredi çekmek yerine taksitle al, yükseldiğinde sat’ şeklindeki paylaşımları görmek mümkün. Hatta bazı platformlar, bu alandaki alışverişlerde 500 TL’ye varan bonusu kullanıcı hesabına yüklüyor. Bazı satıcılar da ‘5 bin TL üzerine yüzde 3 indirim’ gibi kampanyalar yapıyor. Anlayacağınız, online ortamdaki altın ticaretinde ‘alan memnun satan memnun’ türünden bir yapı gelişmiş durumda.





TASARRUF YAPAN 3 KİŞİDEN 1'İNİN TERCİHİ

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri 2024 Araştırması'na göre, tasarruf sahiplerinin yüzde 31’i, yastıkaltı altın ve nakit para tercih ediyor. Bunu yüzde 23'le TL vadeli hesap ve yüzde 21 ile altın, değerli taşlar ve metal hesaplar izliyor. Merkez Bankası’na göre (TCMB) yastıkaltındaki altın birikimlerinin tahmini değeri, 311 milyar dolar civarında. Yatırım önemi dışında altının kültümüzdeki değeri paha biçilemez. Doğumdan düğüne her etkinliğin adeta vazgeçilmezi. Bu nedenle, fiyatı yükselse de talebi neredeyse hiç değişmiyor.





SAHTE ÜRÜNE DİKKAT

Sahte ürün, geçersiz sertifika ve kargoda çalınma gibi şikayetleri de hatırlatalım. Bu nedenle, e-ticaret alışverişinde dikkat şart. Hangi siteden ve saat kaçta altın alınması gerektiğine dair tavsiye videoları talepteki canlılığı kanıtlıyor. Anlayacağınız dövizde ve borsada finans uzmanı kesilen bizim Ayşe Teyze, altın konusunda da en kral ekonomi profesörlerine taş çıkarıyor. Hal böyle olunca, e-ticaret piyasasında 'Memleket usulü çeyrekli yarımlı; kekli börekli kısırlı altın günleri' yaşanıyor.





KUYUMCULAR DA DİJİTALİ SEVDİ

Türkiye’nin 81 ilindeki kuyumcular da e-ticarete yönelmiş. Farklı şehirlerden kuyumcu esnafı, gelirini artırmak için ziynet ürünlerinin teslimatını kargoyla kapıya teslim yapıyor. Sertifikalı gönderilen ürünlerde fiyatlar, dünya ve yurt içi piyasalara göre anlık değişiyor. İşler öyle bir hale gelmiş ki, sosyal medyada hangi e-ticaret platformundan ne zaman uygun maliyetle altın alışverişi yapmanız gerektiğine dair içerik paylaşılıyor. ‘Gece yarısı altın alın’, ‘Pazar sabahı tercih edin’ gibi tavsiyeleri bulabilirsiniz.



