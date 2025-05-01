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Bakan Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı ile görüştü

Bakan Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı ile görüştü

17:561/05/2025, Perşembe
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ile görüştüklerini belirterek "Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Bakan Abarchi'nin İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:


"Madencilik alanında geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptı doğrultusunda iş birliğimizi detaylı şekilde ele aldık. Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda Nijer ile ortak projeler, teknoloji transferi ve yatırım alanlarında yeni adımlar atmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."


#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
#İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi
#Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi
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