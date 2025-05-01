Bakan Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı ile görüştü

"Madencilik alanında geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptı doğrultusunda iş birliğimizi detaylı şekilde ele aldık. Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda Nijer ile ortak projeler, teknoloji transferi ve yatırım alanlarında yeni adımlar atmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."