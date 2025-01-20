Alparslan Bayraktar geleceğin nükleer elçileriyle buluştu: Sizden öncekiler reaktör görmeden emekli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ziyareti kapsamında Sinop İnceburun’da yeni nükleer santralin yapılacağı sahada incelemelerde bulundu. Sinop Valiliği’ni de ziyaret eden Bayraktar, burada Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendislik Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere, “Sizler fahri nükleer elçilerisiniz” diyen Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olduğunu kaydetti. Bu geçen 70 yılda birçok nükleer enerji mühendisliği mezununun farklı mesleklerde çalıştığını dile getiren Bayraktar, “Çoğu bir tane bile nükleer santral görmeden emekli oldular” dedi.

YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞINA İHTİYACIMIZ VAR

Nükleerde yerli sanayinin ekipman üretmesinin önemli olduğuna işaret ederken insan kaynağı gelişiminin de önemli olduğunu belirtti. Akkuyu için 300 öğrenciyi yurt dışında eğitime gönderdiklerini ifade eden Bayraktar, “Mezun olanlar gelip çalışmaya başladılar. İnşallah sizler mezun olduğunuzda o projede veya Sinop'taki veya Trakya’daki projede çalışırsınız. İyi yetişmiş gençlere ihtiyacımız var” dedi. Öğrencilerden mutlaka bir yabancı dil öğrenmelerini isteyen Bayraktar, “İngilizce şart değil ama Rusça ve Çince bilmek çok büyük avantaj” diye konuştu.

YAKITINDAN ÜRETİMİNE TEDARİK ZİNCİRİ KURULACAK

Bayraktar, nükleer enerjinin, tıptan malzeme bilimine kadar geniş bir alanda kullanıldığını anlatarak “Geleceğin enerjisi nükleer” dedi. 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, Sinop ve Trakya’da yapımı planlanan santraller için görüşmelerde araştırma reaktör şartı koyduklarını söyledi. Enerji Bakanı, “Nükleer yakıtı Türkiye'de yapalım diyoruz. Yani nükleerin yakıtından başlayarak bütün tedarik zincirini kuracak şekilde bir planlama içerisindeyiz” diye konuştu. Nükleere çevre gerekçesiyle karşı çıkanlar olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Tam tersi çevre için nükleere ihtiyacımız var” diye konuştu.







