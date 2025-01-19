SPK borsadaki fırsatçıya göz açtırmıyor: Spekülatif işleme 51 milyon lira ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemlere karşı denetimlerini sıkılaştırmaya devam ediyor. Yapılan incelemelerde; Sekuro Plastik, İntema İnşaat, Ünlü Yatırım Holding, Şeker Yatırım, Katmerciler, Mia Teknoloji, MHR Gayrimenkul, Konya Kağıt, Forte Bilgi İletişim, Tarkim Bitki, Tatlıpınar Enerji ve Kaleseramik gibi şirketlerin pay piyasalarında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak birçok kişi hakkında işlem yapıldı. İncelemeler sonucunda 25 kişiye toplam 51 milyon lira tutarında idari para cezası verildi.

PİYASA GÜVENLİĞİ VE ŞEFFAFLIK ESAS

Son paylaşılan SPK bültenine göre, cezaların büyük ölçüde piyasada manipülatif işlem gerçekleştiren kişilere yönelik olduğu belirtildi. Uzmanlar, piyasa güvenliği ve şeffaflığı sağlamak adına bu tür denetimlerin aralıksız devam etmesi gerektiğini söylerken, yatırımcılara da, sermaye piyasası kurallarına uygun hareket etmeleri ve aldatıcı işlemlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. SPK’nın yürüttüğü denetimlerde, usulsüz işlemleri tespit edilen kişiler mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda özellikle bazı kişilerin, fiyatları yapay şekilde artırmak veya düşürmek gibi manipülatif eylemlerde bulunduğu belirlenirken bazı kişilerin de yalan haber yayarak yatırımcıyı yanlış yönlendirdiği tespit edildi.

MEVZUAT DIŞI EYLEMLERE TAVİZ YOK

Piyasa uzmanları, idari para cezalarının adil işlem ortamının sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Uzmanlar ayrıca, SPK’nın son dönemde yaptığı yoğun denetimlerin yatırımcıların haklarını korumayı hedeflediğinin altını çizdi. Pay senetleri piyasalarının denetçisi SPK, yatırımcıları şeffaf olmayan ve piyasa kurallarına aykırı işlemler konusunda her fırsatta uyarıyor.

CEZALAR YATIRIMCILARI KORUMAK İÇİN

Borsada usulsüzlük yapan 25 kişiden 24’ü, iletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler kapsamında para cezası alırken bir kişi de emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemlere karıştığı için para cezasına uğradı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Piyasa bozucu eylemler tebliği’ kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek suç olarak değerlendiriliyor ve ceza kesiliyor.







