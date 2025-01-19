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Zam farkları şubat başında hesapta

Zam farkları şubat başında hesapta

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
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Arşiv.

Çalışmalarına ara veren TBMM, 28 Ocak'ta işbaşı yapacak. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi emekli aylıkları olacak.

Düzenlemenin ocak çıkmadan yasalaşması bekleniyor. Böylece 3.87 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaş farklarını en geç şubatın ilk günlerinde hesaplarına görebilecek.

47 MİLYAR LİRA İLAVE ÖDEME

Taban aylık uygulamasından etkilenen emeklilerin aylıkları ise düzenlemenin yasalaşmasından sonra hesaplarına yatacak. Bu kapsamda, Hazine, taban seviyeden emekli aylığı alanlara 2025'te 47 milyar 170 milyon lira ilave ödeme yapacak. Edinilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başladığında gündemine ilk olarak 'maliye torba teklifini' alacak. İlk bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan Türkiye Adalet Akademisi'nin müzakerelerine ara verecek olan TBMM Genel Kurulu, ocak ayı çıkmadan kanun teklifini yasalaştıracak. Teklif, yasalaşmasının ardından onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Emeklilerin zam farklarını alabilmesi için yasalaşan teklifin Resmi Gazete'de yayınlaması gerekiyor.



#Emekli
#TBMM
#Ekonomi

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