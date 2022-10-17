Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "2023'e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar" programında konuştu. Bakan Bilgin şunları kaydetti; Toplantının, maden kazası ve madende 41 şehit ve yaralılarımızın olduğu günlere tesadüf etmesi üzüntü verici. Milletimiz bu acıyı yaşarken bunun sarsıntısı içerisindeyken böyle bir toplantıda sizlerle buluşuyorum. Tabi dün çok geç saatlerde gece yarısı Bartın'dan Ankara'ya geldik. En son bir maden şehidimiz aynı zamanda bizim sosyal güvenlik kurumumuzda çalışan bir hanımefendi oğlunu kaybetmiş ona da taziye ziyaretinde bulunduk. Çok sayıda cenazeye şehitlerimizin cenazelerine evlerine gittik. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten büyük bir acı var Bartın'da. Fakat onların hissettiğini hiç kimse o düzeyde hissetmesi anlaması zor. Belki anlamaya çalışabiliriz fakat yaşamamız zor.

REKLAM

'Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz'

Bu acıların inşallah sorunları ortaya çıkar. Bu acıları ortadan kaldırmaz fakat bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın, ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını da ortaya koymamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından kurulu bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda söylediği açıktır. Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkacaktır buna inanıyoruz.

Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz.

ÖZGÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret talimatı: Arkadaşlar bu böyle olmaz asgari ücreti güncellememiz lazım

FOTOĞRAF 29 Türkiye, asgari ücret zammı oranına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret 2022 ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarını tamamladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı. ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE



Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret artışı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni asgari ücret rakamını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıkladı. Peki, asgari ücrete ne kadar zam geldi? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında ara artış yapıldığını duyurdu. Asgari ücrette bin 247 TL'lik artış ile net ücret 5 bin 500 TL oldu. MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?



Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde.



Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor. BİRÇOK MAAŞ VE ÖDEME TUTARI DEĞİŞECEK



Asgari ücret doğrudan, asgari ücret alan 8 milyon kişiyi ilgilendirirken, dolaylı olarak tüm çalışanlara ve sosyal ödemelere de etki ediyor. Ara zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalem de güncellenecek. Asgari ücret temmuz zammı ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücreti açıkladı Asgari ücrete zam geliyor. Milyonların gözü kulağı asgari ücrete gelecek zam haberinde. 2022 yılı asgari ücrete yapılacak ek zammın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Ek zam ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni rakam bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe'de kamuoyuna açıklandı. Peki, asgari ücrete ne kadar zam geldi? Yeni asgari ücret ne kadar oldu? BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



