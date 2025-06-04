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Bakan Bolat AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile görüştü

Bakan Bolat AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile görüştü

09:324/06/2025, Çarşamba
IHA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşme yaptı. Görüşmede, küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kapsamında izlenebilecek ileri iş birliği imkanları, ikili ticaretin gündeminde yer alan hususlar ile iş dünyasının AB Schengen vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar dahil beklenti ve talepleri tüm yönleri ile ele alındı.


  • Bu çerçevede, ikili ilişkilere ilişkin tüm konuların detaylı olarak münazara edilerek somut iş birliği ve çözüm önerilerinin ele alınmasına yönelik Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz'da Ankara'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleştirilmesine karar verildi. Görüşmede, AB ile Türkiye arasında Bakanlar düzeyinde kurumsallaşan Ticaret Diyaloğu mekanizmasının gündem konuları da istişare edildi.


Toplantıda, küresel ekonomi ve ticaret ortamında yaşanan değişim ve belirsizlik ortamı ile artan korumacılık eğilimleri karşısında AB ve Türkiye ekonomilerinin koordineli hareket etmesinin önemi ile ikili entegrasyonun geliştirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.


Görüşmede, AB ile son iki yılda ticarette karşılıklı engellerin aşılması yönünde önemli mesafeler alındığı ve Gümrük Birliğinin güncellenmesine dönük birçok pozitif adımın atıldığı karşılıklı teyit edildi.


  • Ayıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen'in aralık ayının ikinci yarısında Ankara'da yaptıkları görüşmelerde ortaya koyduğu ortak hedefler doğrultusunda ticari ve ekonomi diyaloğunu daha da yukarılara çıkarma yönünde AB ile ortak çalışmaların sürdürüleceği de toplantıda aktarıldı.

Gümrük Birliği ile kurulan güçlü entegrasyon zemininde, AB ile Türkiye arasında dengeli bir seyir izleyen ikili ticaret geçtiğimiz beş yılda yüzde 55 artış kaydederek 2024 yılı sonunda 220 milyar dolarlık hacme ulaştı. 2025 yılının ilk 5 ayında Avrupa Birliği'nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 43,5 seviyesine yükseldi.




#Ömer Bolat
#Avrupa Birliği
#ekonomi
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