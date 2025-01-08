Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumak amacıyla fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlarla ilgili sıkı denetimlere devam ediyor. Vatandaşlar, haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü işletmeleri, CİMER, e-Devlet, Alo 175 Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi üzerinden bildirebiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Vatandaşlarımızın fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz" dedi. Peki, fahiş fiyat ve stokçuluk nereye, nasıl şikayet edilir?
Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde denetimler sürdürülürken, vatandaşlar da şikayetlerini çeşitli yollarla ilgili kurumlara iletebiliyor.
Alo 175 Hattı sorunlara çözüm sunuyor
Tüketiciler, Ticaret Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiriyor, buradan insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alabiliyor.
Şikayetler e-Devlet kanalıyla da iletilebiliyor
Tüketiciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü firmalar hakkında da şikayette bulunabiliyor.
Tüketiciler, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler oluşturulabiliyor.
Öte yandan vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) da ihbar edilebiliyor.
"Vatandaşlarımızın refahını etkileyecek hiçbir eyleme izin verilmeyecek"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret piyasasının sağlanması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Vatandaşların fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri işletmeleri, Bakanlıkça oluşturulan mecralar üzerinden kendilerine bildirmeleri gerektiği dile getiren Bolat, şunları kaydetti: