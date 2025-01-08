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Bakan Bolat'tan fahiş fiyata boykot çağrısı: Tüketiciler hangi kanallardan şikayet edebilir?

Bakan Bolat'tan fahiş fiyata boykot çağrısı: Tüketiciler hangi kanallardan şikayet edebilir?

13:588/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumak amacıyla fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlarla ilgili sıkı denetimlere devam ediyor. Vatandaşlar, haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü işletmeleri, CİMER, e-Devlet, Alo 175 Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi üzerinden bildirebiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Vatandaşlarımızın fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz" dedi. Peki, fahiş fiyat ve stokçuluk nereye, nasıl şikayet edilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan sonra ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermiş ve bu konuyla mücadele noktasında vatandaşlara
"boykot"
çağrısında bulunmuştu.

Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde denetimler sürdürülürken, vatandaşlar da şikayetlerini çeşitli yollarla ilgili kurumlara iletebiliyor.

Fahiş fiyatlar ile stokçuluk faaliyetlerini şikayet edebileceğiniz kanallar...

Alo 175 Hattı sorunlara çözüm sunuyor

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiriyor, buradan insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alabiliyor.

Vatandaşlar,
söz konusu numarayı arayarak ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları detaylı şekilde belirtebiliyor.

Şikayetler e-Devlet kanalıyla da iletilebiliyor

Tüketiciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü firmalar hakkında da şikayette bulunabiliyor.


Vatandaşlar sitedeki arama motoruna
"Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi"
yazarak, karşılarına çıkan sayfadaki
"yeni şikayet bildirimi"
butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak
başvurularını iletebiliyor.

Tüketiciler, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler oluşturulabiliyor.


Fahiş fiyat artışlarını bildirmek isteyen vatandaşlar ayrıca
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor.

Öte yandan vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) da ihbar edilebiliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

"Vatandaşlarımızın refahını etkileyecek hiçbir eyleme izin verilmeyecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret piyasasının sağlanması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.


Bolat,
"Özellikle asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması için yılbaşı öncesinde başlayan denetimlerimizi 81 ilde yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın refahını etkileyecek hiçbir eylem ve fiile izin verilmeyerek, fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemize bu yılda da hassasiyetle devam edeceğiz"
dedi.

Vatandaşların fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri işletmeleri, Bakanlıkça oluşturulan mecralar üzerinden kendilerine bildirmeleri gerektiği dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi. Bakanlığımızın ilgili birimleri bu konudaki şikayetleri titizlikle inceleyerek gerekli yaptırımları uyguluyor. Dolayısıyla bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz"


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