Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimlerde uygulanan idari para cezalarında artış

yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için uygulanan para cezası 2 bin 200 TL'den 3 bin 166 TL'ya yükseldi.

yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için uygulanan para cezası 2 bin 200 TL'den 3 bin 166 TL'ya yükseldi.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 178 bin 473 TL ceza kesilecek.

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde ise kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı sözleşme veya işlem için 2024 yılında 10 bin 978 TL olarak uygulanan idari para cezası 15 bin 800 liraya yükselecek.