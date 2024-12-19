Ticaret Bakanlığı: TAREKS ile 11 ayında 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetlendi

"Bu amaçla Ticaret Bakanlığınca kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) sayesinde, ithalat aşamasında başvuru, denetim ve izin süreçlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanırken ve ürün güvenliği mevzuatı kapsamındaki tüm bu işlemler çevrimiçi ve 24 saat esasında kesintisiz olarak takip ediliyor. Bu çerçevede, sanayi ürünlerinin ithalatı için TAREKS'e 2024 yılının ilk 11 ayında yapılan 3,6 milyon başvuru risk analizi süzgecinden geçirilerek, riskli olduğu değerlendirilen yüzde 12,1'lik kısmı fiili denetime tabi tutuldu.