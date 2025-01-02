Ticaret Bakanlığı: Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesildi

Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92 bin 13 ürün denetimi ile İstanbul, 43.381 ürün denetimi ile Ankara, 21 bin 53 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir.