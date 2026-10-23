Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Kartlı ödemeler eylülde 3 trilyon liraya yaklaştı

Kartlı ödemeler eylülde 3 trilyon liraya yaklaştı

16:30, 23/10/2026, Cuma
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kartlı ödemeler eylülde 3 trilyon liraya yaklaştı
Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak 1,95 milyara yükseldi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylül ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi, eylül ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 155 milyon, banka kartı 225,2 milyon, ön ödemeli kart sayısı 98,7 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 7 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 3 artarak 478,9 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 515,3 milyar lirası kredi kartları, 442 milyar lirası banka kartları, 8,2 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 35, banka kartlarında yüzde 39 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 44 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak 1,95 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 137,7 milyonunu kredi kartları, 783 milyonunu banka kartları, 34 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

Ödeme sayılarında büyüme oranı ise yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 14 artış yönünde oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 40 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı 901 milyar liraya ulaştı

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 35 artarak 901 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 14 artarak 262,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısının toplam içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 301,3 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 43 artarak 1 trilyon 24,5 milyar liraya yükseldi. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Mete Yarar canlı yayında ilk kez açıkladı: İşte 'Bedir Mutabakatı'nın arkasındaki dev strateji
Ekonomi
Mete Yarar canlı yayında ilk kez açıkladı: İşte 'Bedir Mutabakatı'nın arkasındaki dev strateji
Togg yeni aracını tanıttı: 4,3 saniyede 100 kilometre hıza çıkıp 26 dakikada şarj oluyor! İşte T10F 4More fiyatı
Ekonomi
Togg yeni aracını tanıttı: 4,3 saniyede 100 kilometre hıza çıkıp 26 dakikada şarj oluyor! İşte T10F 4More fiyatı
Üç ünlü su ve maden suyu şirketi satılıyor: Boykot markaları bünyesine katan şirket belli oldu
Ekonomi
Üç ünlü su ve maden suyu şirketi satılıyor: Boykot markaları bünyesine katan şirket belli oldu
Başlıklar :Bankalararası Kart Merkezieylül ayına ilişkin verilerkartlı ödemelerkredi kartıbanka kartıön ödemeli kart
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026