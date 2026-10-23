Kartlı ödemeler eylülde 3 trilyon liraya yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi, eylül ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 155 milyon, banka kartı 225,2 milyon, ön ödemeli kart sayısı 98,7 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 7 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 3 artarak 478,9 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 515,3 milyar lirası kredi kartları, 442 milyar lirası banka kartları, 8,2 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 35, banka kartlarında yüzde 39 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 44 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak 1,95 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 137,7 milyonunu kredi kartları, 783 milyonunu banka kartları, 34 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

Ödeme sayılarında büyüme oranı ise yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 14 artış yönünde oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 40 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı 901 milyar liraya ulaştı

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 35 artarak 901 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 14 artarak 262,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısının toplam içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 301,3 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 43 artarak 1 trilyon 24,5 milyar liraya yükseldi. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Ekonomi

Mete Yarar canlı yayında ilk kez açıkladı: İşte 'Bedir Mutabakatı'nın arkasındaki dev strateji

Ekonomi

Togg yeni aracını tanıttı: 4,3 saniyede 100 kilometre hıza çıkıp 26 dakikada şarj oluyor! İşte T10F 4More fiyatı

Ekonomi

Üç ünlü su ve maden suyu şirketi satılıyor: Boykot markaları bünyesine katan şirket belli oldu