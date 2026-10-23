2027 asgari ücreti için uzman isim rakam verdi: İşte masadaki 3 farklı zam hesabı

Üç ünlü su ve maden suyu şirketi satılıyor: Boykot markaları bünyesine katan şirket belli oldu

Türkiye su ve maden suyu pazarında dengeleri değiştirecek önemli bir satış anlaşması imzalandı. Danone Türkiye, portföyünde bulunan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceysu’nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek üzere bağlayıcı bir sözleşmeye imza attı.