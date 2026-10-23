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2027 asgari ücreti için uzman isim rakam verdi: İşte masadaki 3 farklı zam hesabı

2027 asgari ücreti için uzman isim rakam verdi: İşte masadaki 3 farklı zam hesabı

13:40, 23/10/2026, Cuma
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2027 asgari ücreti için uzman isim rakam verdi: İşte masadaki 3 farklı zam hesabı

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım sürerken pazarlıklar öncesi ilk rakamlar ve senaryolar şekillenmeye başladı. Ekonomist Muhammed Bayram, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayındaki kritik toplantısı öncesinde yüzde 25, yüzde 27 ve yüzde 30'luk zam senaryolarını hesaplayarak temmuz ayında ara zam ve çalışanlara ek destek ihtimallerini değerlendirdi.

Hâlihazırda 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret için OVP gerçekleşen enflasyon beklentisi (yüzde 28,4) ve hedef enflasyon (yüzde 21) üzerinden yapılan hesaplamalarda 3 farklı tutar ortaya çıktı.

Hâlihazırda 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret için OVP gerçekleşen enflasyon beklentisi (yüzde 28,4) ve hedef enflasyon (yüzde 21) üzerinden yapılan hesaplamalarda 3 farklı tutar ortaya çıktı.

Yüzde 25 zamla 35 bin TL, yüzde 27 zamla 35 bin 655 TL seviyeleri görülürken, Ekonomist Muhammed Bayram gerçekleşen enflasyona dayalı yüzde 30'luk zam senaryosunu en güçlü ihtimal olarak değerlendirdi.

Yüzde 25 zamla 35 bin TL, yüzde 27 zamla 35 bin 655 TL seviyeleri görülürken, Ekonomist Muhammed Bayram gerçekleşen enflasyona dayalı yüzde 30'luk zam senaryosunu en güçlü ihtimal olarak değerlendirdi.

Bu oran gerçekleşirse yeni maaş 36 bin 500 TL olacak.

Bu oran gerçekleşirse yeni maaş 36 bin 500 TL olacak.

TEMMUZ AYINDA REFAH PAYI VE ARA ZAM İHTİMALİ

Asgari ücretin 2027 yılı boyunca tek zam olarak uygulanması hedeflense de ekonomik koşullar ve enflasyon seyri doğrultusunda yıl ortasında ara zam ihtimali göz ardı edilmiyor.

TEMMUZ AYINDA REFAH PAYI VE ARA ZAM İHTİMALİAsgari ücretin 2027 yılı boyunca tek zam olarak uygulanması hedeflense de ekonomik koşullar ve enflasyon seyri doğrultusunda yıl ortasında ara zam ihtimali göz ardı edilmiyor.

Bayram, Komisyon görüşmelerinde ocak-aralık periyodunun yanı sıra 2027'nin Temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapılması opsiyonunun da gündemde tutulacağını ifade etti.

Bayram, Komisyon görüşmelerinde ocak-aralık periyodunun yanı sıra 2027'nin Temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapılması opsiyonunun da gündemde tutulacağını ifade etti.

KİRA, ÇOCUK, YAKACAK VE GİYECEK DESTEKLERİ GELİYOR MU?

Görüşmelerde yalnızca maaş zammının değil, çalışanların alım gücünü artıracak sosyal desteklerin de ele alınması bekleniyor.

KİRA, ÇOCUK, YAKACAK VE GİYECEK DESTEKLERİ GELİYOR MU?Görüşmelerde yalnızca maaş zammının değil, çalışanların alım gücünü artıracak sosyal desteklerin de ele alınması bekleniyor.

İşveren üzerindeki maliyeti artırmadan vergi ve prim kolaylıklarıyla desteklenecek kira yardımlarının en az 2 bin TL civarına çıkarılması, yakacak/giyecek destekleri ve düşen doğurganlık oranlarına karşı çocuk sayısına bağlı teşviklerin masada olacağı belirtildi.

İşveren üzerindeki maliyeti artırmadan vergi ve prim kolaylıklarıyla desteklenecek kira yardımlarının en az 2 bin TL civarına çıkarılması, yakacak/giyecek destekleri ve düşen doğurganlık oranlarına karşı çocuk sayısına bağlı teşviklerin masada olacağı belirtildi.
Başlıklar :Asgari ÜcretMuhammed BayramEkonomi2027
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