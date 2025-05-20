Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bakan Ersoy Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle buluştu

Bakan Ersoy Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle buluştu

17:3420/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Bakan Ersoy ile...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Bakan Ersoy ile...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin kültür ve sanat vizyonuna yönelik istişarelerde bulunduklarını belirtti.



Ersoy,
"Ortak hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, kültürel mirasımızı yaşatarak geleceğe taşımak. Görevlerine yeni başlayan kıymetli kurul üyelerimize başarılar diliyor, çalışmalarının ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."
ifadelerini kullandı.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
#Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
THY'den kaçırılmayacak fırsat! 919 TL'ye uçulacak