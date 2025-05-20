Bakan Ersoy Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Bakan Ersoy ile...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin kültür ve sanat vizyonuna yönelik istişarelerde bulunduklarını belirtti.
Ersoy,
"Ortak hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, kültürel mirasımızı yaşatarak geleceğe taşımak. Görevlerine yeni başlayan kıymetli kurul üyelerimize başarılar diliyor, çalışmalarının ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."
ifadelerini kullandı.
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