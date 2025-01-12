Bakan Işıkhan: İŞKUR faaliyetleri için 150 milyar TL kaynak ayırdık

"Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamımızı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz"