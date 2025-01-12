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Bakan Işıkhan: İŞKUR faaliyetleri için 150 milyar TL kaynak ayırdık

Bakan Işıkhan: İŞKUR faaliyetleri için 150 milyar TL kaynak ayırdık

15:4512/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
IHA
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Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmaya yönelik projeler devam ediyor.
Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmaya yönelik projeler devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) istihdamı arttırmak ve iç gücü piyasasının ihtiyat duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için yürütülecek çeşitli projeler için 150 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamımızı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz"
ifadelerini kullandı.




#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İŞKUR
#istihdam

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