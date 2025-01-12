Kredi kanallarına erişim hızlanacak: KOBİ'lere faaliyet geliri desteği

Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak için KOSGEB'e bazı yeni yetkiler tanınacak. Bu kapsamda, KOBİ'lere 'faaliyet geliri' desteği sağlanacak. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen ancak Anayasa Mahkemesi tarafından kanun yolu yapılması için iptal edilen KOSGEB ödenek ve bütçe düzenlemesi, AK Parti'nin hazırladığı yeni yasa teklifiyle Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

BÜTÇEYE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Teklifle, mevzuat birliğinin sağlanması amacıyla KOSGEB'in bütçe gelirlerine ilişkin madde yeniden düzenlenecek. KOBİ'lerin finansmana erişim amaçlı kuracağı, iştirak edeceği şirketler ile fonlardan elde edebileceği gelirlere kanuni dayanak oluşturulacak. Böylece, KOBİ'lere 'faaliyet geliri' desteği sağlanacak. KOBİ'ler finansmana daha hızlı erişecek.

FAALİYET GELİRİ KALEMİ

KOSGEB üzerinden yapılan gelir kalemleri aktarımları arasına 'faaliyet gelirleri' de eklenecek. Bu kaleme, dış kaynaklardan sağlanan krediler ile başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar ile başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan kaynaklanan sair gelirler de dahil olacak. Bu kalemden sağlanan gelir de KOBİ'ler tarafından finansmana erişimi amaçlı kuracağı, iştirak edeceği şirketler ile fonlardan da kullanılabilecek.

DESTEK SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Öte yandan KOSGEB, işletmelere ve girişimcilere yönelik belirlenen destek politikalarının tasarım süreçlerini hızlandıracak. Faydalanılan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait bilgi ve verileri ilgili mevzuat çerçevesinde almaya ve analiz etmeye, raporlamaya, gerçek ve tüzel kişilerle paylaşmaya yetkili olacak.











