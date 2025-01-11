Vatandaşa 2025 bütçe rehberi

Türkiye’nin 2025 yılı bütçesi, herkesin kolayca anlayabileceği şekilde açıklanan bir rehberle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunuldu. Bu rehber, karmaşık ekonomi terimlerini sadeleştirerek vatandaşın günlük hayatına dokunan konulara odaklanıyor. Temel alanlarda ne kadar harcama yapılacağı net ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber, vatandaşın vergilerinin nereye harcandığını daha iyi anlamasını sağlayarak şeffaflığın an üst seviyeye çıkmasını hedefliyor.





25 SAYFADAN OLUŞUYOR

www.sbb.gov. tr adresinden ulaşılabilecek olan 25 sayfalık rehber eğitim, sağlık, altyapı, sosyal yardımlar, istihdam, gençlik, spor, kültür, diplomasi, savunma sanayi, afet yönetimi ve deprem harcamaları başta olmak üzere her alanda Türkiye’nin bu yılki bütçesinin nerelere harcanacağını tane tane anlatıyor.





KALEM KALEM PAYLAŞILDI

Rehberde her alana yaklaşık birer sayfa ayrılırken savunma sanayiine yapılacak harcamalardan vatandaşların daha fazla haberdar olması için 3 sayfa ayrılmış durumda. Bu alana 2025 yılında yaklaşık 1 trilyon 356 milyar lira ödenek öngörüldüğü ve bu tutarın merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 9,2’sini oluşturduğu hatırlatılıyor. KAAN, TCG ANADOLU, ALTAY TANKI, HÜRJET, SİPER, KIZILELMA, BAYRAKTAR TB3, ANKA III ve birçok savunma sanayii ürünün gelişim aşamaları ve bu yılki bütçe ile yapılacak geliştirmeleri paylaşılmış durumda.





ÇELİK KUBBE VURGUSU

Türkiye'ye havadan gelecek tehditleri engelleyecek, yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan Çelik Kubbe Projesi’nde ilerleme kaydedilmeye devam edileceğine vurgu yapıldı. Rehberde, Türkiye’nin hava sahasında bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak projede yapay zekadan da yararlanılacağı gibi bilgilere yer veriliyor.



