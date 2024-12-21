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Bütçe maratonu tamamlandı

Bütçe maratonu tamamlandı

Uğur Duyan
04:0021/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis, 2 ayı aşkın süredir devam eden bütçe görüşmelerini tamamladı. Dün gerçekleştirilen birleşimle 2025 yılı bütçesi ve 2023 yılı kesin hesabı bağlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçesi üzerindeki görüşmelerin son gününde Genel Kurul'a başkanlık etti. Görüşmelerin son gününde, Genel Kurul'a gelen ilk isim her sene olduğu gibi bu yıl da MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, bütçenin açılış gününde konuşmasını uzun süre alkışladığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile selamlaşmazken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri ile ayakta tokalaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaşan MHP liderinin ayağa kalkmaması dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli, bütçe görüşmelerinin ilk günü de DEM Parti liderlerine selam vermemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Fas'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldığı için kapanışta yer almadı. Bütçe görüşmelerine hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. 22 Ekim'de başlayan Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri 39 gün sürdü.


#TBMM
#bütçe
#2025

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