Ekonomi Bakan Nebati Londrada yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Londra'da yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı. Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati: Londrada yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yapılan birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı.

Bakan Nebati, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."

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