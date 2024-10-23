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Bakanlık duyurdu: Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı

Bakanlık duyurdu: Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı

11:1623/10/2024, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ekim ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayında 1 milyar 63 milyon TL tutarında ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.


Bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş,
“Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon TL tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık”
dedi.

Sosyal Ekonomik Destek'le ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.




#SED
#ödeme
#sosyal ve ekonomik destek

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