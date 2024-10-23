Bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş,

“Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon TL tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık”