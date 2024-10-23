Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazanan hisse

TÜİK, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe eylülde 212 bin 451 aracın kaydı yapılırken 3 bin 338 aracın da kaydı silindi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 9 aylık dönemde otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de belli oldu.