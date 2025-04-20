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Bayraktar yerli motorla ikinci testi de geçti

Bayraktar yerli motorla ikinci testi de geçti

04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2, Baykar üretimi TM100 motoruyla 2. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, inandıklarını, birlikte çalıştıklarını ve başardıklarını ifade ederek, gövdesinden elektronikaviyonik sistemlerine, uçuş kontrol bilgisayarından tüm yazılımlarına kadar tamamen milli olarak geliştirdikleri Bayraktar TB2'nin motorunun içten yanmalı bir piston motoru olduğunu aktardı. Motorun 40 farklı milli firmanın desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Bayraktar, projeye katkı veren tüm tedarikçi firmalara ve emek veren çalışanlarına en içten şükranlarını sunduğunu ifade ederek, vatana, millete hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.


#Bayraktar
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