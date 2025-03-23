KIZILELMA'nın manevra testi de tamam

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı. Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA’nın test süreci planlandığı şekilde devam ediyor. İlk insansız savaş uçağı, Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde AB kalkışlı manevra sistem tanımlama testine tabi tutuldu. Savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarılı bir şekilde tamamladı.

Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek. Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.