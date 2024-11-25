Borsada haftanın ilk günü yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 125 milyar lira oldu.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,84 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,73 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Yurt dışında gözler ABD'de

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.







