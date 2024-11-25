Atıl kuyular doğal gaz deposu olacak

Türkiye, doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik projelerin uzun süreli olması, kavernaların tahmin edilen düzeyde elverişli olmaması ihtimali ve ürün tedarikinde meydana gelebilecek darboğazlar gibi risk faktörleri nedeniyle arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tükenmiş doğal gaz ve petrol rezervuarlarının doğal gaz depolama amaçlı kullanımına yönelik envanter çıkarma çalışması yapacak. Bu kapsamda, ulusal doğal gaz şebekesinin girişi 14’e, günlük giriş kapasitesi 455 milyon metreküpe çıktı. Dünyadaki 6'ncı büyük şebeke olan, yaklaşık 20 bin kilometre uzunluğundaki doğal gaz iletim hattının yanında, 208 bin kilometreyi bulan doğal gaz dağıtım hattı mevcut. Bu yatırımlar sayesinde farklı tedarik kaynaklarından istenilen süde ve miktarda doğal gaz temini esnekliğine kavuşuldu.

Mevcut durumda 5,8 milyar metreküplük yer altı doğal gaz depolama kapasitesi 2028'de 12 milyar metreküpe yükseltilerek kullanılan doğal gazın yüzde 20’den fazlası depolanabilecek. Kurulan bu gelişmiş altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Doğal gaz depolama kapasitesinin istenilen seviyede olmaması, yeraltı doğal gaz depolama projelerinin uzun süreli ve oldukça maliyetli olması, 81 il merkezine doğal gaz arzının sağlanmış olması gibi sebeplerle petrol ve doğal gaz stok alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Daha önce petrol ve doğal gaz çıkarılan ve kuruyan kuyular ile verimli olmadığı için kapatılan kuyular bu yolla ekonomiye kazandırılacak.