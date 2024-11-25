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Atıl kuyular doğal gaz deposu olacak

Atıl kuyular doğal gaz deposu olacak

Merve Safa Akıntürk
04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tükenmiş doğal gaz ve petrol rezervuarlarının doğal gaz depolama amaçlı kullanımına yönelik envanter çıkarma çalışması yapacak. 5,8 milyar metreküp olan yer altı doğal gaz depolama kapasitesine ulaşan Türkiye, 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye, doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik projelerin uzun süreli olması, kavernaların tahmin edilen düzeyde elverişli olmaması ihtimali ve ürün tedarikinde meydana gelebilecek darboğazlar gibi risk faktörleri nedeniyle arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tükenmiş doğal gaz ve petrol rezervuarlarının doğal gaz depolama amaçlı kullanımına yönelik envanter çıkarma çalışması yapacak. Bu kapsamda, ulusal doğal gaz şebekesinin girişi 14’e, günlük giriş kapasitesi 455 milyon metreküpe çıktı. Dünyadaki 6'ncı büyük şebeke olan, yaklaşık 20 bin kilometre uzunluğundaki doğal gaz iletim hattının yanında, 208 bin kilometreyi bulan doğal gaz dağıtım hattı mevcut. Bu yatırımlar sayesinde farklı tedarik kaynaklarından istenilen süde ve miktarda doğal gaz temini esnekliğine kavuşuldu.


KURUYANLAR DEĞERLENECEK

Mevcut durumda 5,8 milyar metreküplük yer altı doğal gaz depolama kapasitesi 2028'de 12 milyar metreküpe yükseltilerek kullanılan doğal gazın yüzde 20’den fazlası depolanabilecek. Kurulan bu gelişmiş altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Doğal gaz depolama kapasitesinin istenilen seviyede olmaması, yeraltı doğal gaz depolama projelerinin uzun süreli ve oldukça maliyetli olması, 81 il merkezine doğal gaz arzının sağlanmış olması gibi sebeplerle petrol ve doğal gaz stok alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Daha önce petrol ve doğal gaz çıkarılan ve kuruyan kuyular ile verimli olmadığı için kapatılan kuyular bu yolla ekonomiye kazandırılacak.


İHRACAT AĞI GENİŞLEYECEK

  • Türkiye’nin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 50 milyar metreküp. Bugüne kadar yapılan altyapı yatırımları sayesinde yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanabilir duruma gelindi. İhtiyacın üzerinde tedarik edilen doğal gaz güçlü altyapı sayesinde ihraç ediliyor. Bu kapsamda atıl kuyuların birer depolama tesisi olarak faaliyet göstermesi halinde Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’nın yanı sıra farklı ülkelere de doğal gaz ihraç edebilir hale gelecek.



#doğal gaz
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#ekonomi
#türkiye

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