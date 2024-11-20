Keşifler sayesinde 5,5 milyar dolar cepte kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Türkiye'nin farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz aramalarını sürdürmesi gerektiğine vurgulayan Bayraktar, "Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan’daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 15'ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım” diye konuştu.

Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı petrol üretiminin parasal karşılığının 3,4 milyar dolar, Türkiye'nin kendi doğal gazının ise 2,1 milyar dolara ulaştığını, toplamda doğal gaz ve petrolde faturanın 5,5 milyar dolar aşağıya çekildiğini söyledi.





1,5 MİLYAR DOLARLIK HAZİNE DESTEĞİ AZALACAK

Yüksek elektrik kullanımı dolayısıyla sübvansiyon kapsamından çıkarılması planlanan yaklaşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17'sini harcadığına işaret eden Bayraktar, "Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak" bilgisini paylaştı. Bayraktar, elektrikte uygulanan tarifenin doğal gaz için de geliştirilmesinin planlandığını aktardı.





DOĞAL GAZ İTHALATINI ÖNLÜYOR

Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerine ilişkin “Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye'deki toplam elektrik üretiminin yüzde 2,5'ini bu iki santralden karşılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gazdan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmemiz gerekiyor. Bir cari açık kaynağı daha oluşmuş oluyor ve bunun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar" dedi. Türkiye'nin 2022'de doğal gaza yaklaşık 44,6 milyar dolar ödediğini belirten Bayraktar, şu bilgiyi verdi: “2023'te bu rakam 23,5 milyar dolara geriledi. Petrol ve petrol ürünlerine 2022'de 40,4 milyar dolar ödedik.”











