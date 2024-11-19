Faturalara 275 milyarlık devlet desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Vatandaşların yüksek enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaz faturalarında 2024 yılının 10 aylık döneminde 275 milyar TL devletimiz tarafından karşılandı. 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar TL elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar TL doğal gaz tüketim desteği verildi" dedi. 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl uygulamaya konan Aile ve Gençlik Fonu’na, maden, petrol ve doğal gaz üretiminden elde edilen gelirlerden toplam 5,8 milyar TL bütçe aktararak, başta deprem bölgelerimiz olmak üzere, gençlerimizin yuva kurmalarına destek verdik" diye konuştu.
2025 yılında 143 arama sondajı yapmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Yurt dışındaki sahalarımızda dahil günlük 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile Gabar'da üretimi artırmak amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 143 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağını vurguladı. Bayraktar, mevcut durumda 5,8 milyar metreküp olan yeraltı doğal gaz depolama kapasitesini, 2028'de 12 milyar metreküpe yükselterek kullanılan doğal gazın yüzde 20’den fazlasını depolayabileceklerini de anlattı.
Bayraktar, Türkiye’nin bugün 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumda olduğunu, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya doğal gaz ihraç edildiğini aktardı. Bayraktar, farklı coğrafyalardaki çalışmalara ilişkin de, şunları kaydetti: "Somali deniz alanlarında 3 blokta arama faaliyetlerine başladık. Sismik çalışmalar olumlu neticelenince sondaja geçeceğiz."