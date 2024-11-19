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Faturalara 275 milyarlık devlet desteği

Faturalara 275 milyarlık devlet desteği

Merve Safa Akıntürk
04:0019/11/2024, Tuesday
G: 19/11/2024, Tuesday
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Alparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın ilk 10 ayında tüm vatandaşların 275 milyar TL'lik elektrik ve gaz faturasını devletin karşıladığını açıkladı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile Gabar'da üretimi artırmak için TPAO'nun 143 milyar lira yatırım yapacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Vatandaşların yüksek enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaz faturalarında 2024 yılının 10 aylık döneminde 275 milyar TL devletimiz tarafından karşılandı. 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar TL elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar TL doğal gaz tüketim desteği verildi" dedi. 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl uygulamaya konan Aile ve Gençlik Fonu’na, maden, petrol ve doğal gaz üretiminden elde edilen gelirlerden toplam 5,8 milyar TL bütçe aktararak, başta deprem bölgelerimiz olmak üzere, gençlerimizin yuva kurmalarına destek verdik" diye konuştu.


TPAO 143 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAK

2025 yılında 143 arama sondajı yapmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Yurt dışındaki sahalarımızda dahil günlük 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile Gabar'da üretimi artırmak amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 143 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağını vurguladı. Bayraktar, mevcut durumda 5,8 milyar metreküp olan yeraltı doğal gaz depolama kapasitesini, 2028'de 12 milyar metreküpe yükselterek kullanılan doğal gazın yüzde 20’den fazlasını depolayabileceklerini de anlattı.


6 ÜLKEYE DOĞAL GAZ İHRAÇ EDİYORUZ

Bayraktar, Türkiye’nin bugün 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumda olduğunu, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya doğal gaz ihraç edildiğini aktardı. Bayraktar, farklı coğrafyalardaki çalışmalara ilişkin de, şunları kaydetti: "Somali deniz alanlarında 3 blokta arama faaliyetlerine başladık. Sismik çalışmalar olumlu neticelenince sondaja geçeceğiz."


Yenilenebilir kaynaklarla 11 milyar dolarlık ithalatı önledik

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 1 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde yaklaşık 11 milyar dolar karşılığı olan doğal gaz ithalatının önlendiğine dikkat çekti. Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm dünyada olduğu gibi, yenilenebilir enerji yatırımlarının izin süreçlerini kısaltmamız gerekmektedir. Bu amaçla 48 ayı bulan uzun izin süreçlerini 24 ayın altına düşürecek bir model üzerinde çalışıyoruz."



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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#Alparslan Bayraktar

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