Faturalara 275 milyarlık devlet desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Vatandaşların yüksek enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaz faturalarında 2024 yılının 10 aylık döneminde 275 milyar TL devletimiz tarafından karşılandı. 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar TL elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar TL doğal gaz tüketim desteği verildi" dedi. 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl uygulamaya konan Aile ve Gençlik Fonu’na, maden, petrol ve doğal gaz üretiminden elde edilen gelirlerden toplam 5,8 milyar TL bütçe aktararak, başta deprem bölgelerimiz olmak üzere, gençlerimizin yuva kurmalarına destek verdik" diye konuştu.