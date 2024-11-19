İşsizlik son 11 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan düşüşle yüzde 8,7 seviyesine geriledi. Aynı dönemde işsiz sayısı 20 bin azalarak 3 milyon 106 bin kişiye düştü. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 düzeyine çıktı. İstihdam edilen sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü de söz konusu dönemde 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı 0,1 puan büyümeyle yüzde 54,3 hesaplandı.